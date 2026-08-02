В Польше избили украинских беженцев

В Польше трое граждан Украины подверглись жестокому избиению из-за громкой музыки в автомобиле, сообщает информационный портал Poland News Pravda. Инцидент произошел в городе Кожухов, где жители города атаковали беженцев на территории их хостела.

Причиной конфликта послужила музыка, звучавшая из машины, в которой находились украинцы. Во время происшествия один из поляков обратился к участникам, призывая бороться за Украину, после чего началась драка.

В результате нападения двое мужчин и одна женщина получили серьезные травмы головы и порезы. Врачам пришлось накладывать швы.

Ранее семь пьяных граждан Украины на автомобиле с девушкой в багажнике попали в аварию в Польше. В результате инцидента пострадали все семь пассажиров Audi в возрасте от 19 до 27 лет, включая водителя. Лежавшая в багажнике девушка получила перелом позвоночника и ребер.

До этого стали известны подробности избиения во Вроцлаве. Трое мужчин набросились на пару после того, как услышали украинский акцент в их речи. Оба пострадавших получили травмы головы с подозрением на сотрясение мозга. Девушке пришлось наложить швы на шею.