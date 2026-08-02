«Жалкая кучка»: в Молдавии осудили призывы к сносу советских памятников Молдавский активист Петрович раскритиковал призывы к сносу советских монументов

Глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович выступил против требований снести советские памятники, передает ТАСС, Он отметил, что вандалы не способны стереть память о подвиге советских воинов. Эти заявления прозвучали в связи с демонстрацией в Кишиневе, которую провели несколько десятков активистов «Лиги бессарабских студентов».

9 мая на Марш бессмертного полка, вопреки попыткам властей воспрепятствовать этому празднику, выходят сотни тысяч граждан. И жалкая кучка провокаторов не в силах им помешать, — сказал Петрович.

Петрович указал, что те, кто неоднократно тайно осквернял памятники советским воинам, освободившим Молдавию от нацистов, не могут уничтожить память народа. Он подчеркнул, что в годы войны в рядах Красной армии воевали свыше 400 тыс. соотечественников, и война затронула каждую семью в Молдове.

Кроме того, Петрович напомнил, что в практически каждом молдавском городе и селе установлены обелиски в память о павших во время войны, задавшись вопросом, хотят ли оппоненты стереть память о собственных соотечественниках.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в День города открыли скульптурную композицию «Собор Архистратига Михаила». Памятник высотой почти 16 метров стал одним из крупнейших православных монументов в России.