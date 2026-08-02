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02 августа 2026 в 21:34

Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи на севере Москвы

ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи произошло на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным ведомства, в аварии никто не пострадал.

В 19:15 на Большой Академической, 35, произошло столкновение легкового транспорта с автомобилем скорой помощи, — сказали в пресс-службе.

До этого на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием самосвала. Грузовик опрокинулся, снес отбойник и потерял часть перевозимого мусора. Авария произошла на Кантемировской улице при движении в сторону Варшавского шоссе.

Ранее группа подростков на арендованном автомобиле протаранила припаркованные машины и сбежала с места происшествия. Водитель седана Chery службы каршеринга не справился с управлением на высокой скорости и не смог вписаться в поворот. По словам очевидцев, сразу после столкновения из салона поврежденной машины выбежали несовершеннолетние.

Также в Кемерово 17-летний водитель мотоцикла погиб в результате ДТП. Авария произошла утром 1 августа на улице Радищева. По предварительным данным, юноша ехал по тротуару, не справился с управлением и врезался в дерево.

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