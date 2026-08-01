В Москве произошел взрыв рядом со сталинской высоткой

В Москве произошел взрыв рядом со сталинской высоткой Telegram-канал «112»: не менее 20 человек пострадали из-за взрыва в Москве

В Москве произошел взрыв рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, в результате инцидента пострадавшими оказалось 20 человек.

По сведениям источника, к «Дому авиаторов» направили десятки нарядов скорой помощи и значительные силы МЧС. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за взрыва погибли трое человек и еще семь получили различные повреждения. По обновленным данным Telegram-канала Baza, в общей сложности пострадал 21 человек, 17 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее на трассе трассе Пермь — Нытва произошел взрыв грузового автомобиля. По имеющимся данным, машина загорелась, после чего последовал взрыв. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием самосвала. Грузовик опрокинулся, снес отбойник и потерял часть перевозимого мусора. Авария произошла на Кантемировской улице при движении в сторону Варшавского шоссе. Из-за происшествия было временно приостановлено движение на обеих полосах.