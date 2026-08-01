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01 августа 2026 в 20:22

В Москве произошел взрыв рядом со сталинской высоткой

Telegram-канал «112»: не менее 20 человек пострадали из-за взрыва в Москве

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В Москве произошел взрыв рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, в результате инцидента пострадавшими оказалось 20 человек.

По сведениям источника, к «Дому авиаторов» направили десятки нарядов скорой помощи и значительные силы МЧС. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за взрыва погибли трое человек и еще семь получили различные повреждения. По обновленным данным Telegram-канала Baza, в общей сложности пострадал 21 человек, 17 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее на трассе трассе Пермь — Нытва произошел взрыв грузового автомобиля. По имеющимся данным, машина загорелась, после чего последовал взрыв. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием самосвала. Грузовик опрокинулся, снес отбойник и потерял часть перевозимого мусора. Авария произошла на Кантемировской улице при движении в сторону Варшавского шоссе. Из-за происшествия было временно приостановлено движение на обеих полосах.

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