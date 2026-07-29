На Урале вынесли приговор мужчине за нападение на бригаду скорой помощи Суд дал три года колонии жителю Челябинской области за избиение фельдшеров

Житель Челябинской области осужден на три года колонии общего режима за избиение фельдшеров и водителя скорой помощи, сообщило в Telegram региональное СУ СК РФ. Инцидент произошел во время вызова бригады к сожительнице осужденного.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В марте 2026 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения применил насилие к своей сожительнице в квартире в Магнитогорске, после чего была вызвана бригада скорой помощи. В подъезде дома мужчина нецензурно бранился в адрес прибывших медиков, вытолкнул 53-летнюю фельдшера из подъезда, отчего она ударилась о металлическую дверь.

Затем аналогичным образом он поступил со второй пострадавшей, которая также получила удар. Еще осужденный ударил кулаком по голове 65-летнего водителя автомобиля скорой. Мужчина взят под стражу в зале суда. Он признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).

Ранее стало известно, что петербургские следователи возбудили уголовное дело из-за нападения пьяной женщины на фельдшера бригады скорой помощи. Инцидент произошел 30 июня на улице Искусств. Женщина ударила медика по голове стеклянной бутылкой. Пострадавшему оказали первую помощь. Правоохранители возбудили дело в отношении подозреваемой по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Силовики пытаются установить все обстоятельства произошедшего.