На Урале вынесли приговор мужчине за нападение на бригаду скорой помощи

Житель Челябинской области осужден на три года колонии общего режима за избиение фельдшеров и водителя скорой помощи, сообщило в Telegram региональное СУ СК РФ. Инцидент произошел во время вызова бригады к сожительнице осужденного.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.
В марте 2026 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения применил насилие к своей сожительнице в квартире в Магнитогорске, после чего была вызвана бригада скорой помощи. В подъезде дома мужчина нецензурно бранился в адрес прибывших медиков, вытолкнул 53-летнюю фельдшера из подъезда, отчего она ударилась о металлическую дверь.
Затем аналогичным образом он поступил со второй пострадавшей, которая также получила удар. Еще осужденный ударил кулаком по голове 65-летнего водителя автомобиля скорой. Мужчина взят под стражу в зале суда. Он признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).
Ранее стало известно, что петербургские следователи возбудили уголовное дело из-за нападения пьяной женщины на фельдшера бригады скорой помощи. Инцидент произошел 30 июня на улице Искусств. Женщина ударила медика по голове стеклянной бутылкой. Пострадавшему оказали первую помощь. Правоохранители возбудили дело в отношении подозреваемой по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Силовики пытаются установить все обстоятельства произошедшего.