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01 августа 2026 в 21:17

Появились кадры обстановки на месте взрыва в центре Москвы

Фото: NEWS.ru
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В Сети появились кадры обстановки на месте взрыва в центре Москвы. По информации столичного МВД, в результате инцидента погибли три человека и еще 15 пострадали.

На месте происшествия работают все экстренные службы столицы, район «Дома авиаторов» перекрыт для движения автомобилей. Также туда приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее очевидец сообщил, что взрыв в сталинской высотке на Баррикадной в Москве мог произойти из-за неисправности газового оборудования на кухне кафе Balzi Rossi. После взрыва участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрыли.

Также стало известно, что в кафе Balzi Rossi, где произошел взрыв, был банкет на 50 человек по случаю свадьбы. Открыть заведение для посетителей собирались 2 августа в 12:00.

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