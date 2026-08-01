У Садового кольца временно перекрыли несколько съездов Дептранс Москвы: временно закрыты четыре съезда у Садового кольца

На нескольких съездах у Садового кольца в Москве временно закрыли движение для автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Среди закрытых участков — съезды на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок с внешней стороны Садового кольца.

В сообщении департамента также указано, что движение временно закрыто на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, а также на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Несмотря на перекрытие дорог, станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» функционируют в обычном режиме. Вход и выход на них не ограничены.

В результате взрыва рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади, по предварительным данным, три человека погибли, пострадали 20 человек. К «Дому авиаторов» направили значительные силы МЧС и бригады скорой помощи.

Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что пострадавшим при взрыве у летнего кафе в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отмечается, что район происшествия перекрыт для движения автомобилей.