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01 августа 2026 в 22:43

В родном городе Зеленского сотрудники ТЦК совершили расправу

Сотрудники ТЦК в Кривом Роге жестоко избили мужчину на улице

Задержание граждан сотрудниками ТЦК в представлении ИИ Задержание граждан сотрудниками ТЦК в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) жестоко избили мужчину в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, сообщило издание «Страна.ua». Несколько мужчин скрутили прохожего, чтобы загрузить его в служебный микроавтобус.

На опубликованных изданием видеозаписях видно, что пострадавший лежит на земле, но все еще оказывает сопротивление. На его теле заметны многочисленные гематомы, а состояние дыхания у него затруднено.

Ранее военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска Львовской области Украины. Тело нашли в служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата. Неизвестно, был ли погибший сотрудником военкомата или мобилизованным.

До этого сообщалось, что на Украине мобилизовали рэпера Андрея Посысаева, более известного как Зипуля и автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу». По его информации, музыкант прошел военно-врачебную комиссию всего за пять минут.

Кроме того, военком на ходу выкинул водителя из фуры в Волынской области Украины. Тот протаранил несколько легковушек в попытке избежать мобилизации.

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Кривой Рог
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