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01 августа 2026 в 21:25

Генерацию ИИ-изображений в Google Earth отключили через сутки из-за фейков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Компания Google отключила функцию генерации изображений в Google Earth всего через сутки после запуска, сообщили представители организации в социальных сетях. Причиной стали фейковые сгенерированные изображения, которые вводили в заблуждение пользователей Сети.

К сожалению, мы заметили, что люди делились скриншотами созданных изображений, которые, по-видимому, нарушают наши правила. Поэтому мы отменили эту функцию в Google Earth, пока работаем над внедрением более надежных ограждений, — сказано в публикации.

Уточняется, что пользователям был доступен ИИ-генератор Nano Banana 2. Он позволял создавать изображения прямо внутри спутниковой карты.

Ранее основатель IT-студии Анастасия Ширинкина рассказала, что нейросети не заменят дизайнеров. Она отметила, что в этой профессии важно участие человека. IT-эксперт подчеркнула, что ИИ не может учесть историю бренда и нюансы коммуникации. По ее словам, нейросети также не способны к принятию стратегических решений.

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