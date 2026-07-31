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31 июля 2026 в 11:05

В Индии возбудили дело против Meta из-за лжи о Моди

Полиция Индии возбудила уголовное дело против главы местного подразделения Meta

Нарендра Моди Нарендра Моди Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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В Индии сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела против главы местного подразделения Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и операторов аккаунтов в принадлежащих компании социальных сетях, сообщает газета The Times of India. По информации источников, это связано с распространением сфабрикованного контента против премьер-министра Нарендры Моди.

Как уточнила газета, инцидент произошел на фоне протестов против утечки экзаменационных работ в Индии: в социальных сетях стали активно распространяться фейки о главе правительства Индии. При этом сама компания пока не комментировала обвинения. Однако в прошлом Meta утверждала о борьбе с дезинформацией на платформах. Полиция по борьбе с киберпреступностью начала расследование произошедшего.

Ранее в Уганде задержали 365 граждан Китая по подозрению в киберпреступлениях и нарушении миграционного законодательства. Всех задержанных передали сотрудникам миграционной службы.

Мир
Индия
фейки
уголовные дела
Нарендра Моди
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