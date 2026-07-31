В Индии возбудили дело против Meta из-за лжи о Моди Полиция Индии возбудила уголовное дело против главы местного подразделения Meta

В Индии сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела против главы местного подразделения Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и операторов аккаунтов в принадлежащих компании социальных сетях, сообщает газета The Times of India. По информации источников, это связано с распространением сфабрикованного контента против премьер-министра Нарендры Моди.

Как уточнила газета, инцидент произошел на фоне протестов против утечки экзаменационных работ в Индии: в социальных сетях стали активно распространяться фейки о главе правительства Индии. При этом сама компания пока не комментировала обвинения. Однако в прошлом Meta утверждала о борьбе с дезинформацией на платформах. Полиция по борьбе с киберпреступностью начала расследование произошедшего.

Ранее в Уганде задержали 365 граждан Китая по подозрению в киберпреступлениях и нарушении миграционного законодательства. Всех задержанных передали сотрудникам миграционной службы.