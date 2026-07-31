Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах

Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах Во Франции задержали 300 подозреваемых в причастности к лесным пожарам

Во Франции задержали более 300 подозреваемых, связанных с лесными пожарами, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес в эфире радиостанции RTL. При этом около 120 задержанных оказались несовершеннолетними.

Сегодня утром число [задержанных] достигло 308, включая задержания, произведенные в конце дня и ночью, — сказал Нуньес.

Ранее жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов, из-за чего около 3400 человек остались без жилья и имущества.

До этого лесные пожары на юго-западе Франции приблизились к центру ядерных исследований Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA Cesta) в департаменте Жиронда. На территории исследовательского центра находится лазерная установка Laser Mégajoule (LMJ). Также очаги возгорания распространились в 45 километрах от атомной электростанции «Блайе» в Жиронде.