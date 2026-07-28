Лесные пожары во Франции добрались до ядерных объектов AFP: лесные пожары во Франции подошли к центру ядерных исследований CEA Cesta

Лесные пожары на юго-западе Франции приблизились к центру ядерных исследований Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA Cesta) в департаменте Жиронда, сообщает AFP. По данным агентства, на территории исследовательского центра находится лазерная установка Laser Mégajoule (LMJ).

Представитель CEA Cesta Филипп Бирссет заявил, что ситуация остается под контролем и угрозы для объекта на данный момент нет. Первый заместитель мэра коммуны Барп Жак Моретто назвал центр стратегическим объектом, отметив, что там ведутся работы, связанные с ядерным сдерживанием.

Также очаги возгорания распространились в 45 километрах от атомной электростанции «Блайе» в Жиронде. Однако в государственной энергетической компании EDF заявили, что французские атомные электростанции проектировались с учетом воздействия экстремальных погодных условий, включая наводнения, засуху, сильные морозы и аномальную жару.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Пятой республики, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах.