Иран потребовал от Украины компенсации после удара по торговому судну Арагчи потребовал от Киева возместить ущерб после удара по иранскому судну

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что ущерб после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море должен быть возмещен. Однако Сибига настаивает на непреднамеренном характере удара.

В то же время Арагчи в соцсетях заметил, что Иран не стремится к эскалации. Любые нападения на гражданских лиц или попытка посягнуть неприемлемы, подчеркнул министр.

Пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

Ранее эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский санкционировал атаку на корабль Ирана незадолго до поездки в Вашингтон неслучайно. По ее словам, таким образом политик стремится заручиться поддержкой хозяина Белого дома Дональда Трампа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение географии боевых действий украинского конфликта чрезвычайно опасно. По его словам, это очередной виток напряженности. Он также указал на необходимость бороться с украинскими властями.