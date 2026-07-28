Иран потребовал от Украины компенсации после удара по торговому судну

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что ущерб после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море должен быть возмещен. Однако Сибига настаивает на непреднамеренном характере удара.
В то же время Арагчи в соцсетях заметил, что Иран не стремится к эскалации. Любые нападения на гражданских лиц или попытка посягнуть неприемлемы, подчеркнул министр.
Пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.
Ранее эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский санкционировал атаку на корабль Ирана незадолго до поездки в Вашингтон неслучайно. По ее словам, таким образом политик стремится заручиться поддержкой хозяина Белого дома Дональда Трампа.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение географии боевых действий украинского конфликта чрезвычайно опасно. По его словам, это очередной виток напряженности. Он также указал на необходимость бороться с украинскими властями.