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28 июля 2026 в 22:13

МИД РФ ответил на высылку своего дипломата из Румынии

В МИД РФ назвали высылку дипломата из Румынии недружественными действиями

МИД России МИД России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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МИД России заявил, что решение Румынии о высылке российского дипломата можно расценивать как недружественные действия, передают РИА Новости. В ведомстве пообещали дать ответ.

Недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Румынии объявил персоной нон грата одного из российских дипломатов. Решение было принято на фоне скандала с нарушениями воздушного пространства беспилотниками, якобы зафиксированными 24–26 июля. Чуть позже представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни рассказал о вызове ЕК временного поверенного в делах постпредства России при Евросоюзе Карена Малаяна на разговор. Темой беседы станут инциденты с БПЛА в воздушном пространстве Румынии и Латвии, которые якобы связаны с Россией.

В начале июля в Румынии обнаружили и уничтожили пять морских беспилотников в акватории Черного моря. Временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ отметил, что часть обнаруженных аппаратов была оснащена взрывчатыми веществами.

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