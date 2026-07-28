В Европе запретили показ ягодиц легкоатлеток: что об этом думают в России

Европейский вещательный союз (EBU) запретил показывать в трансляциях легкой атлетики крупные планы груди и ягодиц девушек. Такие меры были приняты, чтобы избежать сексуализации этого вида спорта. Решение EBU вызвало бурную реакцию во всем мире. Российские легкоатлетки рассказали NEWS.ru, что они об этом думают.

Мария Кочанова, серебряный призер чемпионата России — 2026 в прыжках в высоту

Мария Кочанова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

— У нас такой вид, что таких моментов очень много: ты приземляешься в неудобное положение, когда у тебя сминается одежда. Это абсолютно нормально. Меня радует такой прогресс в плане съемки. Это же, по сути, рекомендации. Я согласна с тем, что есть другие ракурсы, с которых можно удачно снять прыжок, и можно ими пользоваться. Наверное, это правильно для привлечения нужного нам сегмента людей.

Привлечение через фигуры, сексуализацию… Посмотреть на красивых девочек можно в интернете. Я как-то видела в каком-то СМИ „посмотреть на красивых девочек“. Идите посмотрите в другое место! Мы не красивые девочки, мы профессионалы. Я здесь для того чтобы показывать не свою фигуру, а результат. Хочется чтобы основное внимание было на этом, и это неимоверно важно.

Полина Кнороз, победительница ЧР-2026 в прыжках с шестом

— Давным-давно пора прекратить пускать на стадион тех, кто стоит в секторах для тройного и прыжка в длину и фоткает девчонок в неподобающих позах. Что эти люди делают на стадионе? Поэтому — да, отлично, что таких съемок больше не будет.

Светлана Аплачкина, победительница ЧР-2026 на дистанции 1500 м и 5000 м

— Я слышала об этом. Не знаю, мне кажется, есть немного перебор, когда девчонки так одеваются. Вот там да, получаются такие снимки. А в целом если плавки, не шорты, получаются очень красивые фотографии.

Светлана Аплачкина Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Алена Михайлович, чемпионка России 2026 года в эстафете 4х100 м

— Очень спорный вопрос. Я к этому спокойно отношусь, кто-то не очень, кто-то стесняется и не хочет, чтобы снимали со всех ракурсов. Нужно уважать желания всех. И если многим девушкам так комфортнее, я только за такие правила. Если кому-то некомфортно, давайте тогда никому это не показывать.

Лишняя сексуализация женского спорта — вряд ли это хорошо. Женский спорт интересен не поэтому. Проблема есть, попадается много разных людей со сдвигами по этой теме, я стараюсь не обращать на это внимания. В соцсетях пишут разное, это сугубо их проблемы. Я не обращаю внимания на такие грязные комментарии.

Вера Филатова, чемпионка России 2026 года в беге на дистанцию 200 м

— Кто-то лишний раз никогда не выйдет в плавках или шортах, очень стесняются. Спорт способствует тому, чтобы мы были более раскованными, но все равно у каждого присутствует свой барьер. Лично для меня — без разницы, главное, чтобы было комфортно. Мой вариант — комбинезон. Бывают ракурсы, мягко говоря, не совсем приличные.

Наверное, должно быть как-то согласовано, когда это выкладывается на большую аудиторию. У нас общественная деятельность. Каждый должен одеваться, предполагая, что можешь попасть под камеру в каком-то не самом приятном виде.

Вера Филатова Фото: Илья Хамов/РИА Новости

Надежда Андрюхина, победительница ЧР-2026 в прыжках в высоту

— Нет, у меня не было никаких неприятных ситуаций, потому что каждый одевается как хочет. Я всегда одеваюсь так, что даже если меня как-то сфотографируют, это не будет как-то открыто.

Екатерина Конева, чемпионка мира 2014 года в тройном прыжке

— Особо таких ярких ракурсов нет. Я прекрасно понимаю, что мы приземляемся и летим как лягушки. А с какого ракурса ты снимешь еще? Все равно все видно. У нас прекрасные, красивые, спортивные тела. Мы их не продаем. Мы просто показываем, что можно быть красивым спортсменом.

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