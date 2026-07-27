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27 июля 2026 в 15:23

«Можно посмотреть в интернете»: Кочанова о гиде против сексуализации на ТВ

Легкоатлетка Кочанова: внимание должно быть на результат, а не на внешность

Мария Кочанова Мария Кочанова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Серебряный призер чемпионата России 2026 года в прыжках в высоту Мария Кочанова заявила NEWS.ru, что выступает не для того, чтобы демонстрировать свою фигуру, а чтобы показывать результат. Так она отреагировала на появление гида против сексуализации женщин, разработанного Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом.

Есть другие ракурсы, с которых можно удачно снять прыжок, и можно ими пользоваться. Наверное, это правильно для привлечения нужного нам сегмента людей. Привлечение через сексуализацию… Посмотреть на красивых девочек можно в интернете. Идите в другое место! Мы не красивые девочки, мы профессионалы. Я здесь не для того, чтобы показывать свою фигуру, а чтобы показывать результат. Хочется, чтобы основное внимание было на этом, — заявила Кочанова.

Ранее она призналась, что изоляция российских легкоатлетов сильно гасит мотивацию. По словам 24-летней спортсменки, время неумолимо быстро уходит. Кочанова призналась, что в разгар сезона старается не думать о международных ограничениях.

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