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27 июля 2026 в 14:12

«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов

Легкоатлетка Кочанова: международная изоляция сильно гасит мотивацию

Мария Кочанова Мария Кочанова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Международная изоляция российских легкоатлетов сильно гасит мотивацию, заявила NEWS.ru прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата России-2026 Мария Кочанова. По словам 24-летней спортсменки, время неумолимо быстро уходит. Кочанова призналась, что в разгар сезона старается не думать о международных ограничениях.

Очень сильно гасит мотивацию. И дается это тяжелее, чем в юношестве. В юношестве все-таки было проще, ты как-то попроще относился ко всему. А сейчас понимаешь, что время неумолимо быстро уходит. Мне уже 24. Год назад я была еще в юниорках. А сейчас все, взрослый спорт. Ты уже чувствуешь уходящее время. Это немного обидно. Но в разгар сезона я стараюсь об этом не думать, — сказала Кочанова.

Ранее чемпионка России-2026 в беге на 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина заявила, что международная изоляция сильно сказывается на психологии российских легкоатлетов, потому что спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. Она о желании как можно скорее выступить на мировой арене. По словам Аплачкиной, особенно тяжело было в этом сезоне.

Спорт
легкая атлетика
изоляция
соревнования
Кирилл Николаев
К. Николаев
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