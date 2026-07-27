Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 13:54

«Тяжело психологически»: легкоатлетка Аплачкина о международной изоляции

Аплачкина: международная изоляция сказывается на психологии легкоатлетов из РФ

Светлана Аплачкина Светлана Аплачкина Фото: Илья Хамов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Международная изоляция сильно сказывается на психологии российских легкоатлетов, потому что спортсмены могут выступать только на внутренних стартах, считает чемпионка РФ-2026 в беге на 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина. В разговоре с NEWS.ru она заявила о желании как можно скорее выступить на мировой арене. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.

Конечно, это очень сказывается, особенно этот сезон. После прошлого сезона было очень тяжело психологически, и до сих пор я еще нормально не восстановилась эмоционально, потому что каждый год у нас максимум может быть чемпионат России. И, конечно, хочется конкуренции, хочется международных стартов, — сказала Аплачкина.

Ранее чемпионка России по легкой атлетике-2026 в секторе по прыжкам в высоту Наталья Андрюхина заявила, что наконец-то смогла реализовать свой потенциал. Спортсменка призналась, что абсолютно счастлива. Она отметила хорошую организацию соревнований в Екатеринбурге. Единственным минусом, по словам Андрюхиной, стала жаркая погода в районе плюс 30 градусов.

Спорт
легкая атлетика
соревнования
изоляция
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин отметил формирование целостной системы прав участников СВО
Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане
В Кремле подвели итоги работы Думы VIII созыва
Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе
Путин обратился к депутатам перед выборами
Путин: Россия способна дать отпор любой враждебной политике
Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием
Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане
За полгода в России пропали более 1000 детей
Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами
«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов
Путин раскрыл, что переживет Россия в период складывания нового мира
Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением
10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?
Путин назвал приоритеты бюджета на трехлетку
«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ
Путин назвал рекордные санкции против России бесполезными
Путин дал россиянам обещание по СВО
Путин заявил об огромной поддержке участников СВО
Путин емко охарактеризовал текущий период в истории России
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.