«Тяжело психологически»: легкоатлетка Аплачкина о международной изоляции

Международная изоляция сильно сказывается на психологии российских легкоатлетов, потому что спортсмены могут выступать только на внутренних стартах, считает чемпионка РФ-2026 в беге на 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина. В разговоре с NEWS.ru она заявила о желании как можно скорее выступить на мировой арене. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.

Конечно, это очень сказывается, особенно этот сезон. После прошлого сезона было очень тяжело психологически, и до сих пор я еще нормально не восстановилась эмоционально, потому что каждый год у нас максимум может быть чемпионат России. И, конечно, хочется конкуренции, хочется международных стартов, — сказала Аплачкина.

Ранее чемпионка России по легкой атлетике-2026 в секторе по прыжкам в высоту Наталья Андрюхина заявила, что наконец-то смогла реализовать свой потенциал. Спортсменка призналась, что абсолютно счастлива. Она отметила хорошую организацию соревнований в Екатеринбурге. Единственным минусом, по словам Андрюхиной, стала жаркая погода в районе плюс 30 градусов.