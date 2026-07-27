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27 июля 2026 в 13:38

«Смогла словить кураж»: легкоатлетка Андрюхина о победе на чемпионате РФ

Легкоатлетка Андрюхина заявила, что наконец-то смогла раскрыть свой потенциал

Надежда Андрюхина в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге Надежда Андрюхина в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге Фото: Илья Хамов/РИА Новости
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Чемпионка России по легкой атлетике-2026 в секторе по прыжкам в высоту Наталья Андрюхина заявила, что наконец-то смогла реализовать свой потенциал. В разговоре с NEWS.ru спортсменка призналась, что абсолютно счастлива.

Я очень рада, что наконец-таки смогла реализовать себя. Рада, что все получилось, что так сложилось, что я смогла словить кураж. Я просто очень рада всему на самом деле, — сказала Андрюхина.

Она отметила хорошую организацию соревнований в Екатеринбурге. Единственным минусом, по словам Андрюхиной, стала жаркая погода в районе плюс 30 градусов.

Андрюхина взяла высоту 1,96 м, а занявшая второе место Мария Кочанова остановилась на отметке 1,92 м. Андрюхина на высоте 1,94 м установила личный рекорд, затем еще его улучшила, и во второй попытке на высоте 1,98 м преодолела планку, но та упала, когда спортсменка уже радостно вскинула вверх руки.

Ранее чемпионат России по легкой атлетике был приостановлен в Екатеринбурге. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тренеров и судей попросили укрыться в здании.

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