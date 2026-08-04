Два россиянина выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду

Два россиянина выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду Россияне Шлейхер и Терновой выиграли золото ЧЕ по прыжкам в воду

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. По итогам выступления в Париже они уверенно опередили ближайших соперников.

Россияне набрали 443,82 балла по сумме шести прыжков. Итальянский дуэт Симоне Конте и Рафаэле Пеллигра занял второе место, а украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа стали третьими.

Золотая медаль позволила сборной России увеличить количество наград на чемпионате Европы до десяти. В копилке команды теперь три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова впервые пробилась в основную сетку взрослого турнира WTA и одержала сенсационную победу над соотечественницей Екатериной Александровой. Спортсменка прошла квалификацию турнира категории WTA 250 в Мемфисе и продолжила успешное выступление.

До этого чемпионат России по легкой атлетике был приостановлен в Екатеринбурге. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тренеров и судей попросили укрыться в здании.