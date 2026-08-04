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04 августа 2026 в 22:15

Испанские слизни «оккупировали» Россию

Испанские слизни распространились почти по всей России

Слизни Слизни Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Испанский слизень (Arion vulgaris), который раньше обитал только на Пиренейском полуострове, продолжает распространяться по территории России, передает ТАСС. Этот вредитель встречается уже практически во всех регионах страны, а в отдельных субъектах из-за сырой погоды фиксируется массовое увеличение его численности.

Испанский слизень считается одним из самых опасных вредителей для садов и огородов. Взрослые особи достигают 12–15 сантиметров в длину, питаются листьями, побегами и плодами растений. Они повреждают капусту, салаты, клубнику, картофель, кабачки и другие культуры, а также декоративные растения.

Специалисты отмечают, что моллюск быстро приспосабливается к новым условиям. Он сохраняет активность не только в теплую, но и в прохладную дождливую погоду. Каждая взрослая особь за сезон способна отложить до 400–500 яиц, которые хорошо переносят зимовку в почве. Это значительно осложняет борьбу с вредителем.

По данным биологов, испанский слизень распространился по Европе вместе с перевозками растений, рассады, грунта и садового инвентаря. В Россию он также попал с посадочным материалом через приграничные регионы. Быстрому освоению новых территорий способствуют высокая плодовитость, устойчивость к холодам и отсутствие достаточного количества естественных врагов.

Кроме ущерба урожаю, испанский слизень способен вытеснять местные виды, а также переносить возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний растений. На теле моллюска могут находиться паразиты и патогенные микроорганизмы. По этой причине специалисты рекомендуют тщательно мыть овощи, ягоды и зелень перед употреблением, особенно если они могли контактировать со слизнями.

Биологи отмечают, что при отсутствии мер по ограничению численности испанский слизень может продолжить распространение по европейской части России и нанести дополнительный ущерб сельскому хозяйству и частным хозяйствам.

Ранее главный специалист по направлению «инфекционные болезни» Андрей Матюхин предупредил, что клопы переносят опасные инфекции. По его словам, они представляют угрозу для здоровья, вызывая кожные инфекции, тяжелые аллергические реакции и негативно влияя на психическое состояние.

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