Инфекционист предупредил об опасности клопов

Клопы являются переносчиками опасных инфекций, рассказал РИАМО главный специалист по направлению «инфекционные болезни» Андрей Матюхин. Он отметил, что они угрожают здоровью из‑за риска кожных инфекций, тяжелой аллергии и негативного влияния на психическое состояние.

Ранее считалось, что клопы безвредны в плане инфекций, но современные исследования это опровергают. В организме клопов обнаруживают возбудителей болезни Шагаса, гепатита B, лихорадки Ку, туляремии, — рассказал Матюхин.

Инфекционист подчеркнул, что в экспериментальных условиях клопы способны выделять с фекалиями жизнеспособные бактерии, например, золотистый стафилококк. По его словам, это может привести к вторичному инфицированию.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что основные источники заражения туляремией — дикие мыши, крысы и даже зайцы. Она отметила, что «подцепить» болезнь также можно от клеща, комара или слепня, если насекомое ранее кусало зараженное животное.