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22 июля 2026 в 10:26

Инфекционист предупредил об опасности клопов

Инфекционист Матюхин: клопы могут переносить опасные заболевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Клопы являются переносчиками опасных инфекций, рассказал РИАМО главный специалист по направлению «инфекционные болезни» Андрей Матюхин. Он отметил, что они угрожают здоровью из‑за риска кожных инфекций, тяжелой аллергии и негативного влияния на психическое состояние.

Ранее считалось, что клопы безвредны в плане инфекций, но современные исследования это опровергают. В организме клопов обнаруживают возбудителей болезни Шагаса, гепатита B, лихорадки Ку, туляремии, — рассказал Матюхин.

Инфекционист подчеркнул, что в экспериментальных условиях клопы способны выделять с фекалиями жизнеспособные бактерии, например, золотистый стафилококк. По его словам, это может привести к вторичному инфицированию.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что основные источники заражения туляремией — дикие мыши, крысы и даже зайцы. Она отметила, что «подцепить» болезнь также можно от клеща, комара или слепня, если насекомое ранее кусало зараженное животное.

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