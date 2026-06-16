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16 июня 2026 в 11:39

Клопы атаковали метро европейской страны

CF: сотрудники метрополитена Бухареста жалуются на массовое появление клопов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники метрополитена Бухареста предупредили, что пассажиры могут принести домой клопов после поездки на общественном транспорте, так как эти насекомые наводнили несколько столичных депо, сообщил портал Club Feroviar. Отмечается, что управляющая компания Metrorex не планирует проводить дезинсекцию из-за нехватки средств.

Сотрудники метрополитена сообщили, что комнаты отдыха «кишат клопами». Из-за опасений принести клопов домой некоторые механики начали использовать собственные раскладушки и матрасы. Хуже всего дела обстоят в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает новую ветку, запущенную в 2020 году.

Ранее сообщалось, что опасный паук из рода ложных вдов проделал глубокую дыру в животе жителя Лондона. Пострадавшим оказался цирковой артист Адриан Мартел, который в начале апреля внезапно почувствовал сильный зуд в правой части брюшной полости. Уже на следующий день на месте раздражения образовалась плотная шишка.

До этого в Подмосковье заметили огромных черных пауков. По словам жителей Шатурского округа, ранее они этих насекомых не видели.

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