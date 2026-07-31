Бархатный сезон, дожди и тепло до +25: погода в Москве на следующей неделе

Бархатный сезон, дожди и тепло до +25: погода в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до +27 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 3 по 9 августа?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москве ожидается достаточно теплая погода.

«Август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет: среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы с незначительным — на полградуса-градус ее превышением (для Москвы норма ночью это +12 градусов, днем +21,5 градуса), дождей выпадет около нормы (норма 78 мм)», — рассказал он.

Метеоролог также уточнил, что после 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух.

«Ночи станут длиннее и прохладнее. Водоемы не смогут успевать прогреваться за день, и купание перестанет быть комфортным — уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень — в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон», — уточнил он.

По данным метеоцентров, с 3 по 5 августа воздух в дневные часы в российской столице будет прогреваться до +26 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +17 градусов. Ожидается малооблачная погода. Сильных осадков не прогнозируется.

В четверг, 6 августа, ночью ожидается от +17 до +19 градусов. Днем будет около +25 градусов. Ожидаются кратковременные осадки. Влажность около до 67%. Ветер слабый, юго-западный.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В пятницу, 7 августа, ночью ожидается около +19 градусов, днем до +24 градусов. Ожидаются дожди. Давление стабилизируется на 745–747 мм ртутного столба.

В субботу и воскресенье в Москву придет волна небольшого похолодания. Днем воздух прогреется до +21 градуса, небо останется облачным с прояснениями. Ветер сменится на западный, слабый. Атмосферное давление подрастет до 750 миллиметров ртутного столба. Прогнозируются небольшие дожди.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге с 3 по 5 августа ночью столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +20 градусов. Возможны скоротечные дожди, местами с грозами. Ожидается пасмурная погода. Ветер юго-западный, 5 м/с. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

В четверг, 6 августа, ночные температуры составят +16 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Влажность воздуха составит 75%. Ветер слабый, переменных направлений. Давление стабилизируется на уровне 755 миллиметров ртутного столба. Прогнозируются небольшие дожди.

В период с 7 по 9 августа ночью в Северной столице будет около +13 градусов. Днем ожидается от +14 до +16 градусов. Прогнозируются сильные дожди.

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