Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров

Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров

Актер Александр Петров совмещает карьеру с отцовством. Что известно о его новых проектах и личной жизни, как он относится к эмиграции?

Чем известен Петров

Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области, окончил ГИТИС. Широкую популярность актеру принесла роль Гриши Измайлова в сериале «Полицейский с Рублевки».

На настоящий момент в его фильмографии около 90 работ, включая ленты «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!», «Гоголь», «Т-34», «Стрельцов», «Лед», «Непослушная», «Надвое», «Сто лет тому вперед», «Горыныч», «Кракен» и другие.

Что известно о личной жизни Петрова

Александр Петров с 2015 по 2019 год состоял в отношениях с актрисой Ириной Старшенбаум. Ходили слухи, что их роман закончился, потому что Петров ушел к новой возлюбленной, но Старшенбаум заверила, что они разошлись «без драмы» и остались друзьями.

Затем актер на протяжении нескольких лет встречался с актрисой Стасей Милославской. В сентябре 2023 года появилась информация об их расставании. Спустя два месяца Петров женился на девушке по имени Виктория, которая моложе его на 12 лет.

«Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото из ЗАГСа с другой женщиной», — сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

В апреле 2025 года у Петрова и его супруги родился сын Федор. По словам актера, с появлением семьи он отодвинул карьеру на второй план.

Актер Александр Петров с супругой Викторией Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что Петров говорил об эмиграции

Александр Петров делился в интервью, что мечтает принять участие в международных проектах и попасть в Голливуд. При этом артист отметил, что навсегда уезжать из России не собирается.

«Я не собираюсь никуда переезжать, я в этом плане скорее патриот, человек мира», — объяснил он.

По словам Петрова, во время съемок фильма «Дворец», которые проходили в Европе, ему хотелось поскорее вернуться домой в Россию.

«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно, и рано или поздно тебя услышат», — заявил актер.

Почему Петров отказался от алкоголя

Александр Петров в апреле рассказал, что полностью отказался от алкоголя.

«В какой-то момент мне это начало мешать. Без алкоголя ты смотришь на мир чище и яснее, он становится ярче, вещи, которые ты никогда не замечал, становятся важнее. Мы все можем уставать, но разгружать мозги можно другим способом: я фанат бани», — сообщил актер.

Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Петров

Александр Петров продолжает творческую деятельность. В текущем году с ним на экраны вышли фильмы «Коммерсант» и «После Фишера. Инквизитор». Также он снимается в лентах «Варвара-Краса» и «Вечельчак У».

По данным Telegram-канала «Звездач», Петров вместе с семьей проживает в загородном доме между Рублевкой и Новой Ригой, стоимость которого составляет 95 млн рублей.

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