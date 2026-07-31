Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 19:19

Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров

Александр Петров Александр Петров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Александр Петров совмещает карьеру с отцовством. Что известно о его новых проектах и личной жизни, как он относится к эмиграции?

Чем известен Петров

Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области, окончил ГИТИС. Широкую популярность актеру принесла роль Гриши Измайлова в сериале «Полицейский с Рублевки».

На настоящий момент в его фильмографии около 90 работ, включая ленты «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!», «Гоголь», «Т-34», «Стрельцов», «Лед», «Непослушная», «Надвое», «Сто лет тому вперед», «Горыныч», «Кракен» и другие.

Что известно о личной жизни Петрова

Александр Петров с 2015 по 2019 год состоял в отношениях с актрисой Ириной Старшенбаум. Ходили слухи, что их роман закончился, потому что Петров ушел к новой возлюбленной, но Старшенбаум заверила, что они разошлись «без драмы» и остались друзьями.

Затем актер на протяжении нескольких лет встречался с актрисой Стасей Милославской. В сентябре 2023 года появилась информация об их расставании. Спустя два месяца Петров женился на девушке по имени Виктория, которая моложе его на 12 лет.

«Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото из ЗАГСа с другой женщиной», — сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

В апреле 2025 года у Петрова и его супруги родился сын Федор. По словам актера, с появлением семьи он отодвинул карьеру на второй план.

Актер Александр Петров с супругой Викторией Актер Александр Петров с супругой Викторией Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что Петров говорил об эмиграции

Александр Петров делился в интервью, что мечтает принять участие в международных проектах и попасть в Голливуд. При этом артист отметил, что навсегда уезжать из России не собирается.

«Я не собираюсь никуда переезжать, я в этом плане скорее патриот, человек мира», — объяснил он.

По словам Петрова, во время съемок фильма «Дворец», которые проходили в Европе, ему хотелось поскорее вернуться домой в Россию.

«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно, и рано или поздно тебя услышат», — заявил актер.

Почему Петров отказался от алкоголя

Александр Петров в апреле рассказал, что полностью отказался от алкоголя.

«В какой-то момент мне это начало мешать. Без алкоголя ты смотришь на мир чище и яснее, он становится ярче, вещи, которые ты никогда не замечал, становятся важнее. Мы все можем уставать, но разгружать мозги можно другим способом: я фанат бани», — сообщил актер.

Александр Петров Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Петров

Александр Петров продолжает творческую деятельность. В текущем году с ним на экраны вышли фильмы «Коммерсант» и «После Фишера. Инквизитор». Также он снимается в лентах «Варвара-Краса» и «Вечельчак У».

По данным Telegram-канала «Звездач», Петров вместе с семьей проживает в загородном доме между Рублевкой и Новой Ригой, стоимость которого составляет 95 млн рублей.

Читайте также:

Воссоединение с Боярской, сын от Акиньшиной, алименты: как живет Козловский

Кратковременный дождь, гроза и жара до +30: погода в Москве в выходные

Лесные пожары в Турции: обстановка сегодня, 31 июля, опасность для туристов

Культура
Александр Петров
артисты
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хитрый план не помог магазинному вору украсть смартфон и колонку в Химках
Автобус с ФК «Факел» попал в ДТП
Популярная нейросеть внезапно перестала работать у россиян
В Белоруссии высмеяли идею Киева завести дело против Лукашенко
Минск объявил об открытии семейного гумкоридора для россиян и украинцев
Матч РПЛ перенесли в другой город из-за последствий ураганного ветра
Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским
Премьер-министра Испании освистали во время протеста в Сеуте
Премьер Британии заявил, что Инфантино не подходит на пост главы ФИФА
Жена известного блогера потеряла зрение после родов
Выросло число пострадавших при новой атаке ВСУ на Каховку
Подруга подтвердила гибель пропавшей ранее в Сербии россиянки
В Федерации альпинизма раскрыли детали поисков тела Наговициной
Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров
Суд вынес приговор Лерчек
Власти проработают план стабилизации подачи света в Крыму
Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха
Мендель усомнилась в цифрах потерь украинской армии
Пушков увидел реальный риск разрушения всей Европы
«Плевать мне на Пугачеву»: герой СВО Артемов о героях, Рогозине, предателях
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.