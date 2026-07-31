Дерзость Пашиняна, суперудар по Украине, советы священника: что дальше

Российская армия нанесла массированный удар по законным целям на Украине, премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил ЕАЭС, митрополит Иларион назвал три вещи, о которых нельзя говорить с посторонними людьми, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина содрогнулась от мощного удара по предприятиям ОПК

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам на Украине, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Киеве в результате ударов поражены сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности АО «Завод Маяк» и промышленное предприятие ПАО «Электротехнический завод», занимающиеся производством беспилотников и комплектующих к ним.

Во Львове был нанесен удар по территории авиационного завода, который производит и ремонтирует двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и беспилотников. Также поражен «Львовский государственный завод „ЛОРТА“», производящий бортовую электронику для ракет и радиолокационных систем.

В Ивано-Франковской области поражены предприятия, участвующие в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», заявили в МО РФ.

FP-7.x в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие для ракет, в Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных БПЛА и безэкипажных катеров.

«В Одесской области в порту Южный поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск», — добавили в Минобороны.

Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, всего в ночь на 30 июля по законным целям было выпущено 78 ракет: около 48 крылатых ракет Х-101, около девяти крылатых ракет «Калибр», восемь баллистических ракет «Искандер-М», шесть баллистических ракет КН-23, четыре модифицированные баллистические ракеты и три гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Пашинян позволил себе дерзость, говоря о ЕАЭС

Нерешенность проблем вокруг Еревана может стать катастрофической для Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что ЕАЭС фактически «парализован».

«Подобная ситуация показывает, что ЕАЭС парализован и не работает. Если этот вопрос быстро не решится, позвольте мне спрогнозировать, что это будет началом конца ЕАЭС», — сказал Пашинян.

Это мнение он высказал спустя всего два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого просил главу государства повлиять на ситуацию с экспортом армянских товаров. В мае 2026 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз из республики в Россию овощей, фруктов, алкоголя и части молочных продуктов. По словам Пашиняна, такие действия противоречат правилам самого ЕАЭС.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во время телефонного разговора Путина и Пашиняна 28 июля российский лидер снова подчеркнул необходимость скорейшего проведения в Армении референдума по ЕАЭС. Вопрос был поставлен просто: оставаться республике в организации или полностью сосредоточиться на вступлении в ЕС.

ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Своих сограждан республиканское руководство пытается убедить в том, что якобы пока никакого выбора — теперь уже так ставится вопрос — между ЕС и ЕАЭС делать не нужно. Можно, мол, получать все преференции от евразийской интеграции и параллельно готовить себя к запросу в членство в другом экономическом блоке. Нет, не можно. Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены», — подчеркнула дипломат.

Священник назвал три опасные темы для беседы

На свете существуют три вещи, которые не следует обсуждать с посторонними людьми, заявил митрополит Иларион (Алфеев). В первую очередь он выделил разговоры о личной жизни.

Во-вторых, священнослужитель акцентировал внимание на грехах других людей, посоветовав решать недовольство поведением человека напрямую, а не разглашать это третьим лицам, если это не принесет пользы. Третья категория, которую не стоит обсуждать со всеми, — это собственные грехи и серьезные переживания, подметил митрополит. Он подчеркнул, что это не относится к исповеди у священника, поскольку он обязан хранить тайну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Когда мы говорим друзьям о своих грехах, недостатках, проблемах, часто случается так, что сегодня он друг, а завтра враг. Сегодня он тебе вроде бы как помогает, а завтра начнет рассказывать всем о том, что от тебя услышал. Со священником это не произойдет, потому что священник сохраняет тайну исповеди. Все, что ты скажешь священнику, не выйдет за рамки вашей беседы», — резюмировал Иларион.

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