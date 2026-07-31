Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 20:00

Дерзость Пашиняна, суперудар по Украине, советы священника: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская армия нанесла массированный удар по законным целям на Украине, премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил ЕАЭС, митрополит Иларион назвал три вещи, о которых нельзя говорить с посторонними людьми, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина содрогнулась от мощного удара по предприятиям ОПК

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам на Украине, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Киеве в результате ударов поражены сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности АО «Завод Маяк» и промышленное предприятие ПАО «Электротехнический завод», занимающиеся производством беспилотников и комплектующих к ним.

Во Львове был нанесен удар по территории авиационного завода, который производит и ремонтирует двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и беспилотников. Также поражен «Львовский государственный завод „ЛОРТА“», производящий бортовую электронику для ракет и радиолокационных систем.

В Ивано-Франковской области поражены предприятия, участвующие в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», заявили в МО РФ.

FP-7.x в представлении ИИ FP-7.x в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие для ракет, в Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных БПЛА и безэкипажных катеров.

«В Одесской области в порту Южный поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск», — добавили в Минобороны.

Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, всего в ночь на 30 июля по законным целям было выпущено 78 ракет: около 48 крылатых ракет Х-101, около девяти крылатых ракет «Калибр», восемь баллистических ракет «Искандер-М», шесть баллистических ракет КН-23, четыре модифицированные баллистические ракеты и три гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Пашинян позволил себе дерзость, говоря о ЕАЭС

Нерешенность проблем вокруг Еревана может стать катастрофической для Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что ЕАЭС фактически «парализован».

«Подобная ситуация показывает, что ЕАЭС парализован и не работает. Если этот вопрос быстро не решится, позвольте мне спрогнозировать, что это будет началом конца ЕАЭС», — сказал Пашинян.

Это мнение он высказал спустя всего два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого просил главу государства повлиять на ситуацию с экспортом армянских товаров. В мае 2026 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз из республики в Россию овощей, фруктов, алкоголя и части молочных продуктов. По словам Пашиняна, такие действия противоречат правилам самого ЕАЭС.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во время телефонного разговора Путина и Пашиняна 28 июля российский лидер снова подчеркнул необходимость скорейшего проведения в Армении референдума по ЕАЭС. Вопрос был поставлен просто: оставаться республике в организации или полностью сосредоточиться на вступлении в ЕС.

ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Своих сограждан республиканское руководство пытается убедить в том, что якобы пока никакого выбора — теперь уже так ставится вопрос — между ЕС и ЕАЭС делать не нужно. Можно, мол, получать все преференции от евразийской интеграции и параллельно готовить себя к запросу в членство в другом экономическом блоке. Нет, не можно. Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены», — подчеркнула дипломат.

Священник назвал три опасные темы для беседы

На свете существуют три вещи, которые не следует обсуждать с посторонними людьми, заявил митрополит Иларион (Алфеев). В первую очередь он выделил разговоры о личной жизни.

Во-вторых, священнослужитель акцентировал внимание на грехах других людей, посоветовав решать недовольство поведением человека напрямую, а не разглашать это третьим лицам, если это не принесет пользы. Третья категория, которую не стоит обсуждать со всеми, — это собственные грехи и серьезные переживания, подметил митрополит. Он подчеркнул, что это не относится к исповеди у священника, поскольку он обязан хранить тайну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Когда мы говорим друзьям о своих грехах, недостатках, проблемах, часто случается так, что сегодня он друг, а завтра враг. Сегодня он тебе вроде бы как помогает, а завтра начнет рассказывать всем о том, что от тебя услышал. Со священником это не произойдет, потому что священник сохраняет тайну исповеди. Все, что ты скажешь священнику, не выйдет за рамки вашей беседы», — резюмировал Иларион.

Читайте также:

Налет на Wildberries, шпион в Нижнем Новгороде: ВСУ атакуют Россию 31 июля

ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: БПЛА-завод США — в хлам

Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и солнце

Педофил-сектант заражал адептов ВИЧ? Под Витебском поймали пройдоху в рясе

Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов

Россия
Украина
Армения
Никол Пашинян
ЕАЭС
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подземный электрокабель взорвался в Ереване
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Глава Wildberries обсудила с кабмином варианты помощи предпринимателям
«Будет противостояние Матвиенко и Басты»: Арифулина о новой «Фабрике звезд»
Адвокат указал на новые обязанности Лерчек
Блогер получила химический ожог, открыв мороженое зубами
Хинштейн назвал число раненых при новой атаке ВСУ на Курщину
Ким раскрыла цель атак на объекты Wildberries
В Wildberries раскрыли потери иностранных предпринимателей от атак ВСУ
В Орловской области рассказали о судьбе раненного при атаке ВСУ
«Отражаем большую часть атак»: Ким ответила на удары по складам Wildberries
Названо число сбитых за день БПЛА ВСУ
Моор раскрыл масштабы паводка в Тюмени
Вучич намерен поговорить с Путиным после закрытия сделки по NIS
В Раде попросили Зеленского восстановить Федорова на посту министра
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.