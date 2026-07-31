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31 июля 2026 в 12:02

Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых подростков, обвиняемых в создании экстремистского сообщества и серии нападений на мужчин. По версии следствия, несовершеннолетние не только избивали прохожих, но и снимали происходящее на видео, публикуя записи в интернете. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Радикальные взгляды

По версии следствия, в 2025 году двое несовершеннолетних жителей города Александрова сошлись на почве своих радикальных взглядов и создали экстремистское сообщество. Его целью стало совершение насильственных действий в отношении людей, ведущих, по их мнению, аморальный образ жизни, а также представителей иных групп.

Впоследствии юноши начали распространять свои взгляды и вовлекать в противоправную деятельность других подростков. В результате участниками сообщества стали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. В отдельных эпизодах, как пишет пресс-служба управления СКР, участвовали еще двое подростков, не достигших возраста уголовной ответственности.

Серия нападений

По данным Следственного комитета, с 20 июня по 23 июля 2025 года фигуранты совершили четыре нападения на мужчин. Все они были местными жителями.

Во время двух нападений подростки распылили потерпевшим в лицо содержимое перцовых баллончиков. Еще одному мужчине двое обвиняемых, по версии следствия, нанесли удар ногой, а затем ударили ножом в спину. Видеозапись с этим преступлением распространилась в Telegram-каналах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В кадре молодые люди утверждают, что 20-летний пострадавший приставал к детям на площадке, а также употреблял наркотики. Перед этим один из участников видео демонстрирует нацистское приветствие. После пояснений молодые люди подошли к мужчине, сидевшему на лавке к ним спиной. Один из подростков нанес удар ножом в спину, а другой ударил ногой.

Издание «Томикс» пишет, что раненый — инвалид первой группы с особенностями развития. Из‑за своих особенностей он часто проводил время во дворе с младшими ребятами, чем и привлек внимание банды.

В другом эпизоде четверо участников сообщества избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу.

Записи нападений публиковались в интернете, в том числе в экстремистских чатах одного из мессенджеров. В ряде случаев участники скрывали лица под балаклавами и масками.

Дело в суде

Следственное управление СК России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела. В зависимости от роли каждого подросткам предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном с применением насилия, публичных действиях, направленных на возбуждение вражды, а также в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По информации следствия, обвиняемые признали вину. В ходе расследования были изъяты и исследованы мобильные телефоны и другие электронные носители информации, проведены многочисленные допросы, изучены личности подростков и условия их воспитания. С фигурантами также организовали профилактическую работу.

Расследование проводилось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Владимирской области и Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Общество
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