Стало известно о страшных последствиях атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: мирный житель погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь

Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь, заявил в своем канале на платформе МАКС губернатор Михаил Развожаев. По его словам, 11 жилых домов оказались повреждены в результате падения дрона ВСУ, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой.

В результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент удара он находился на улице, — отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоград. Как уточнил губернатор Андрей Бочаров, тело женщины обнаружили при разборе завалов жилого дома. Ранения получили восемь человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ребенок пострадал при падении обломков украинского беспилотника на частный дом в хуторе Рогожкино Азовского района. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, медики оказывают ему помощь.