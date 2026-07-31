Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко, отметив, что он с честью представлял Россию на самых престижных мировых турнирах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Баскетболист скончался в возрасте 81 года вследствие инфаркта.

Скончался Иван Едешко — легендарный баскетболист, наставник и педагог... В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки, — говорится в телеграмме.

В послании главы государства отмечается, что спортсмен с честью представлял страну на крупнейших мировых турнирах и Олимпийских играх, завоевал десятки наград, а также заслуженно пользовался уважением коллег и большой армии болельщиков. Президент отметил, что Едешко щедро делился опытом и знаниями с молодыми игроками, активно занимался общественной работой и вносил большой вклад в подготовку новых поколений спортсменов и тренеров.

Ранее пресс-служба «Милана» сообщила, что на 67-м году жизни скончался Франко Барези, чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии по футболу. Причины смерти спортсмена не сообщаются.