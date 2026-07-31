Посольство России сделало заявление после убийства брата и сестры Назимовых Посольство России потребовало наказать виновных в убийстве Назимовых в Таиланде

Посольство России в Таиланде выразило надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных в убийстве россиян — брата и сестры Назимовых, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. До этого таиландские СМИ писали о задержании подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян.

Мы надеемся на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных, — уточнил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Фигуранты признались в убийстве обоих. На данный момент полиция Таиланда доставляет подозреваемых к месту, где, предположительно, могут находиться тела погибших.

Ранее сообщалось, что главных подозреваемых по делу о похищении российских брата и сестры в Таиланде заметили в соседней провинции. По данным источника, они проехали более 100 километров на мотоцикле до провинции Чантхабури, переодевшись в форму местной полиции. Уточняется, что именно полицейская форма могла помешать очевидцам распознать подозреваемых.