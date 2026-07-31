Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа

В Санкт-Петербурге 1 и 2 августа ожидаются кратковременные дожди, а в Ленинградской области — ливни и грозы, пишет Neva.Today синоптик Александр Колесов. При этом 31 июля будет малооблачная погода без осадков — в этот день потеплеет до плюс 28 градусов.

Погода поменяется уже на следующий день — 1 августа, когда придут дожди и сильный ветер, отметил Колесов. Вместе с тем на фоне облачности и теплой воздушной массы ночь субботы пока еще будет теплой. Столбики термометров покажут около плюс 19 градусов.

Днем в первый день августа температура воздуха опустится с плюс 28 до 22 градусов. В дальнейшем этот показатель будет находиться на уровне от 21 до 23 градусов тепла.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что переменная облачность сохранится в Москве в последнюю неделю июля, однако уже в первые дни августа температура воздуха поднимется до 30 градусов. Синоптик отметил, что 31 июля дневная температура воздуха будет составлять 24–26 градусов, осадков не ожидается.