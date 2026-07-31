Забайкальцев предупредили о подъеме уровня воды в реках

Жителей Забайкальского края предупредили о подъеме уровня воды в реках 1 и 2 августа, сообщает «МК в Чите». Неблагоприятный метеорологический прогноз связан с обильными осадками.

Сообщается, что особенно тревожная ситуация ожидается на трех реках: Шилке у поселка Кокуй, Чите возле города Читы и Дульдурге у села Алханай — там уровни воды могут превысить критические отметки. Ведомство просит граждан не пересекать реки вброд, пока ситуация не стабилизируется, а родителей — внимательно следить за детьми и разъяснять им, насколько опасно приближаться к воде во время паводка.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге 1 и 2 августа ожидаются кратковременные дожди, а в Ленинградской области — ливни и грозы. При этом 31 июля будет малооблачная погода без осадков — в этот день потеплеет до плюс 28 градусов.