СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в Донецкой Народной Республике, сообщили на канале инстанции в МАКСе. Правоохранители расследуют атаку ВСУ по пассажирскому автобусу.

По версии следствия, украинская армия с помощью беспилотника ударила по рейсовому автобусу, который следовал по маршруту «Краснодар — Донецк». В ходе инцидента несколько человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.

На место происшествия приехали следователи и криминалисты. Они собирают доказательства атаки. В Следкоме добавили, что действиям украинских военных будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее появилась информация, что ВСУ при атаке на автобус могли использовать иностранный ударный беспилотник самолетного типа. Специалисты обнаружили его фрагменты на месте взрыва.

Кроме того, украинская армия ночью направила дроны на Волгоград. Один человек погиб от их детонации. Тело женщины обнаружили при разборе завалов жилого дома. Еще восемь человек получили ранения. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.