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31 июля 2026 в 14:32

Каждый четвертый участник ЕГЭ в ДНР получил высокий балл

Минпросвещения: каждый четвертый участник ЕГЭ в ДНР получил от 81 до 100 баллов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 326 участников единого государственного экзамена набрали от 81 до 100 баллов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Высокие результаты школьники продемонстрировали по русскому языку (132 человека), профильной математике (112 учащихся), химии (52), биологии (44), информатике (38) и физике (27).

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 326 участников единого государственного экзамена набрали от 81 до 100 баллов. Всего свои знания продемонстрировали 1715 человек, — сказано в сообщении.

Ранее выпускник московской школы № 1537 Михаил Светлов пересдал ЕГЭ-2026 по профильной математике на 100 баллов. Изначально школьник получил за экзамен 99 баллов. Всего он сдавал четыре предмета: физику, русский язык, химию и профильную математику.

До этого губернатор Андрей Бочаров заявил, что стобалльники в Волгоградской области получат единоразово по 100 тыс. рублей. По его словам, те, кто поступит в волгоградские вузы или колледжи, получат дополнительно такую же сумму, а в течение первого курса им назначат стипендию в размере 10 тыс. рублей.

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