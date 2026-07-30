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30 июля 2026 в 15:32

Стало известно, как прошел ЕГЭ в новых российских регионах

Минпросвещения: ЕГЭ в новых регионах РФ прошел в штатном режиме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Единый государственный экзамен в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошел в штатном режиме, сообщает Минпросвещения на своем официальном сайте. Общее количество выпускников по сравнению с прошлым годом выросло на 53 человека.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях подведены итоги единого государственного экзамена. Он прошел в штатном режиме и в полном соответствии с федеральными требованиями, — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила отменить административные штрафы за списывание на ЕГЭ. По ее мнению, удаление с экзамена и аннулирование результатов являются достаточным наказанием.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие два года серьезных изменений в формате ЕГЭ не ожидается. По его словам, корректировки будут носить точечный характер.

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