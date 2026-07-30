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30 июля 2026 в 16:14

Диетолог назвала неочевидное средство для похудения

Диетолог Павлюк: жвачка может помочь в похудении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление жвачки после еды может способствовать в похудении, рассказала «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Она отметила, что пользоваться ей можно не более двух раз в день.

Жвачка считается допустимой после еды в течение 10–15 минут. В этом случае она помогает удалить остатки пищи и может уберечь от кариеса, — рассказала Павлюк.

Диетолог подчеркнула, что при этом важно учитывать состав жвачки. По ее словам, нужно обратить внимание на наличие сахара, а также индивидуальную непереносимость ароматизаторов и красителей.

Ранее гастроэнтеролог Рушан Исаев рассказал, что жвачка натощак создает нагрузку на пищеварительную систему. Он отметил, что однократное жевание не приведет к серьезным последствиям.

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