Терапевт ответила, можно ли глотать жвачку

Глотать жевательную резинку не рекомендуется, рассказала 360.ru терапевт Ольга Минина. Однако она отметила, что одна проглоченная пластинка не приведет к серьезным проблемам.

При случайном глотании одной пластинки никаких проблем быть не должно. Однако если делать это на протяжении какого-то длительного времени или большими кусками, может случиться непроходимость кишечника, которая потребует хирургического вмешательства, — рассказала Минина.

Врач подчеркнула, что жвачка не может перевариться — только немного размягчается от желудочного сока. По ее словам, опасно также, если жевательная резинка застрянет в дыхательных путях.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Чикунов рассказал, что неправильное или слишком частое использование жевательной резинки может привести к проблемам с желудком и зубами. Он уточнил, что во время жевания организм получает сигнал о начале приема пищи.