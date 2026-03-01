Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:47

ВС России ударили по используемым ВСУ объектам энергетики

МО: российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российские военные нанесли удары по украинской инфраструктуре, работавшей в интересах военно-промышленного комплекса, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для атаки использовались авиация, артиллерия, дроны и ракеты.

Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Высокая эффективность работы десантников РФ обеспечена надежной техникой.

Тем временем военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения после освобождения населенного пункта Краснознаменка получили тактическое преимущество на северных рубежах. Успешное форсирование водной преграды позволило войскам закрепиться на новых позициях в Днепропетровской области.

СВО
Минобороны РФ
ВСУ
атаки ВСУ
