01 марта 2026 в 07:12

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 27 украинских БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 27 украинских БПЛА

ВС Украины
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по семь — над Белгородской и Курской областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили по два украинских беспилотника над территориями Тульской и Орловской областей. Еще один БПЛА сбили над Ростовской областью.

Утром 27 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА. Также беспилотники сбили над Московским регионом и Краснодарским краем.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

