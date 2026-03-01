Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 08:40

Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате массированной американо-израильской атаки на Тегеран погиб высокопоставленный представитель военного командования из Министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери, сообщает агентство ISNA. Потери среди руководящего состава были подтверждены официально.

В Тегеране в результате американо-израильской агрессии погиб член высшего командования армии из Министерства разведки Хадж-Мохаммад Басери, — указано в сообщении ведомства.

Ранее иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля на Тегеран. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. Вместе с ним скончались дочь, внук и еще двое членов семьи. В стране был объявлен 40-дневный траур.

Президент США Дональд Трамп также объявил о ликвидации верховного лидера Ирана, подчеркнув, что высокотехнологичные системы слежения США не оставили главе республики шанса избежать гибели. Он призвал бойцов КСИР и народ Ирана немедленно сдаться и заявил, что массированные бомбардировки продолжатся до полного коллапса режима.

Иран
разведка
смерти
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие по делу о 55-миллионной взятки Штокмана продлили до мая
Ликвидация летевшего рядом с Бурдж-Халифой дрона попала на видео
Раскрыто, на кого ляжет ответственность в случае провала с Ираном
Названа возможная выручка певца SHAMAN за выступление накануне 8 Марта
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Херсонщине
Володин перечислил вступающие в силу с 1 марта законы
В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране
США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана
Война на Ближнем Востоке ударила по россиянам в Таиланде
Небензя предупредил мир о последствиях ударов по Ирану
Стала известна реакция россиян на закрытие консульства в Польше
Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле
Россиянам объяснили, чем чреваты шутки над мошенниками
Американская Patriot промахнулась по иранской ракете и попала на видео
Трамп заявил о готовности нанести по Ирану удар «невиданной ранее силы»
Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки
Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.