Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки

Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки

В результате массированной американо-израильской атаки на Тегеран погиб высокопоставленный представитель военного командования из Министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери, сообщает агентство ISNA. Потери среди руководящего состава были подтверждены официально.

В Тегеране в результате американо-израильской агрессии погиб член высшего командования армии из Министерства разведки Хадж-Мохаммад Басери, — указано в сообщении ведомства.

Ранее иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля на Тегеран. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. Вместе с ним скончались дочь, внук и еще двое членов семьи. В стране был объявлен 40-дневный траур.

Президент США Дональд Трамп также объявил о ликвидации верховного лидера Ирана, подчеркнув, что высокотехнологичные системы слежения США не оставили главе республики шанса избежать гибели. Он призвал бойцов КСИР и народ Ирана немедленно сдаться и заявил, что массированные бомбардировки продолжатся до полного коллапса режима.