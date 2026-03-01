Следствие по делу о 55-миллионной взятке Штокмана продлили до мая

Следствие по уголовному делу бывшего первого заместителя главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана продлено до 25 мая 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Он обвиняется в получении взятки в размере 55 млн рублей.

По уголовному делу продлен срок предварительного следствия до 25 мая 2026 года, — сказано в документах.

В августе 2020 года Штокман был назначен советником мэра Нижнего Новгорода, а спустя месяц занял должность заместителя главы городской администрации. В его ведении находились вопросы развития IT-сферы и цифровой инфраструктуры города. Чиновника задержали в конце сентября 2025 года.

Также в декабре 2025 года был задержан первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки (статья 290 УК РФ).

