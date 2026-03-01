Следствие по делу о 55-миллионной взятке Штокмана продлили до мая

Следствие по уголовному делу бывшего первого заместителя главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана продлено до 25 мая 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Он обвиняется в получении взятки в размере 55 млн рублей.
По уголовному делу продлен срок предварительного следствия до 25 мая 2026 года, — сказано в документах.
В августе 2020 года Штокман был назначен советником мэра Нижнего Новгорода, а спустя месяц занял должность заместителя главы городской администрации. В его ведении находились вопросы развития IT-сферы и цифровой инфраструктуры города. Чиновника задержали в конце сентября 2025 года.
Также в декабре 2025 года был задержан первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки (статья 290 УК РФ).
Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Народного собрания Дагестана. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший народный избранник мог похитить 137 млн рублей при закупках тестов на коронавирус.