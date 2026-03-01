«Второй день рождения»: семью Кержаковых едва не настигла страшная трагедия Упавшая с крыши глыба льда чуть не убила жену экс-футболиста Кержакова

Жена бывшего нападающего ФК «Зенит» и сборной России Александра Кержакова Евгения рассказала, что чуть не погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она заявила, что снежная масса рухнула в 10 сантиметрах от нее, когда она гуляла с коляской.

Интересная штука жизнь. У меня сегодня второй день рождения, видимо. Сегодня шли с Сашей и коляской мимо дома, и в 10 сантиметрах от меня упала огромная глыба льда с крыши дома. Доли секунды и 10 сантиметров. И это не сосулька, это здоровенная ледяная глыба, — написала Кержакова.

Ранее в Санкт-Петербурге 56-летнюю местную жительницу госпитализировали в Мариинскую больницу после падения наледи с крыши. Инцидент произошел на Разъезжей улице у дома №16 в Центральном районе. Глыба льда рухнула в момент, когда женщина возвращалась домой после прогулки.

До этого в Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома, передает пресс-служба регионального СУ СК. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.