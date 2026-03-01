Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:46

«Второй день рождения»: семью Кержаковых едва не настигла страшная трагедия

Упавшая с крыши глыба льда чуть не убила жену экс-футболиста Кержакова

Жена бывшего нападающего ФК «Зенит» и сборной России Александра Кержакова Евгения Жена бывшего нападающего ФК «Зенит» и сборной России Александра Кержакова Евгения Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Жена бывшего нападающего ФК «Зенит» и сборной России Александра Кержакова Евгения рассказала, что чуть не погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она заявила, что снежная масса рухнула в 10 сантиметрах от нее, когда она гуляла с коляской.

Интересная штука жизнь. У меня сегодня второй день рождения, видимо. Сегодня шли с Сашей и коляской мимо дома, и в 10 сантиметрах от меня упала огромная глыба льда с крыши дома. Доли секунды и 10 сантиметров. И это не сосулька, это здоровенная ледяная глыба, — написала Кержакова.

Ранее в Санкт-Петербурге 56-летнюю местную жительницу госпитализировали в Мариинскую больницу после падения наледи с крыши. Инцидент произошел на Разъезжей улице у дома №16 в Центральном районе. Глыба льда рухнула в момент, когда женщина возвращалась домой после прогулки.

До этого в Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома, передает пресс-служба регионального СУ СК. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Россия
футболисты
жены
прогулки
падения
лед
крыши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, кто подбил Трампа бомбить Иран
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Царукян устроил массовую потасовку после поединка в США
«Второй день рождения»: семью Кержаковых едва не настигла страшная трагедия
Следствие выяснило новые обстоятельства об экс-вице-мэре Нижнего Новгорода
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.