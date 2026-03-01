«Светится от понтов»: Милонов нашел причину трагедии Гребенщикова Знакомый с Гребенщиковым депутат ГД Милонов заявил, что его погубила гордыня

Лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погубила гордыня, предположил в интервью NEWS.ru лично знакомый с артистом депутат Госдумы Виталий Милонов. Этим качеством, по словам парламентария, Гребенщиков обладал с юности, с годами оно превратилось в ощущение собственной безупречности.

Я был мелким, у Боба (юношеское прозвище Гребенщикова. — NEWS.ru) тусовались. Он всегда как божество себя заносил, идет, светится от понтов. Это его сгубило. Называется гордыня. Известное русское слово, очень плохое. Гордыня убивает человека, не дает возможности трезвой самооценки, — заявил Милонов.

По этой причине, полагает собеседник, Гребенщиков даже мысли не допускает о том, что может быть не прав в своих оценках чего бы то ни было.

Ранее стало известно, что Гребенщиков не стал использовать название своей группы «Аквариум» на концертах в Лондоне. По его словам, этот было сделано, чтобы избежать ассоциаций с Россией.

Экс-скрипач «Аквариума» Андрей Решетин заявил, что Гребенщикову будет теперь трудно вернуться в РФ. Негативные высказывания Бориса в адрес родной страны Решетин сравнил с фекалиями, которыми тот «измазал двери своего дома». Возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.