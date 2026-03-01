Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:04

«Светится от понтов»: Милонов нашел причину трагедии Гребенщикова

Знакомый с Гребенщиковым депутат ГД Милонов заявил, что его погубила гордыня

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погубила гордыня, предположил в интервью NEWS.ru лично знакомый с артистом депутат Госдумы Виталий Милонов. Этим качеством, по словам парламентария, Гребенщиков обладал с юности, с годами оно превратилось в ощущение собственной безупречности.

Я был мелким, у Боба (юношеское прозвище Гребенщикова. — NEWS.ru) тусовались. Он всегда как божество себя заносил, идет, светится от понтов. Это его сгубило. Называется гордыня. Известное русское слово, очень плохое. Гордыня убивает человека, не дает возможности трезвой самооценки, — заявил Милонов.

По этой причине, полагает собеседник, Гребенщиков даже мысли не допускает о том, что может быть не прав в своих оценках чего бы то ни было.

Ранее стало известно, что Гребенщиков не стал использовать название своей группы «Аквариум» на концертах в Лондоне. По его словам, этот было сделано, чтобы избежать ассоциаций с Россией.

Экс-скрипач «Аквариума» Андрей Решетин заявил, что Гребенщикову будет теперь трудно вернуться в РФ. Негативные высказывания Бориса в адрес родной страны Решетин сравнил с фекалиями, которыми тот «измазал двери своего дома». Возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.

Виталий Милонов
артисты
иноагенты
шоу-бизнес
специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря»
Системы ПВО США и Израиля могут истощить свои ресурсы за пару дней
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.