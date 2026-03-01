«Интересно»: Захарова о докладе Госдепа США на фоне операции в Иране

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что ей будет интересно изучить следующие доклады Госдепа США на фоне операции в Иране. Отмечается, что 1 марта также стало известно об убийстве верховного лидера ближневосточной страны Али Хаменеи.

Интересно будет почитать следующий доклад Госдепа США о ситуации со свободой религий в мире, — написала Захарова.

Ранее представитель МИД отметила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По ее мнению, Запад вновь применил тактику, ранее опробованную в ходе Минских соглашений.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для давления на Иран после ракетной атаки. По его словам, можно либо затянуть боевые действия в ходе этой кампании, либо полностью завершить их в ближайшие дни.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремело три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого Тель-Авив ввел режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы.