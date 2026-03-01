Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 13:16

«Интересно»: Захарова о докладе Госдепа США на фоне операции в Иране

Захарова предложила дождаться доклада Госдепа США на фоне операции в Иране

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что ей будет интересно изучить следующие доклады Госдепа США на фоне операции в Иране. Отмечается, что 1 марта также стало известно об убийстве верховного лидера ближневосточной страны Али Хаменеи.

Интересно будет почитать следующий доклад Госдепа США о ситуации со свободой религий в мире, — написала Захарова.

Ранее представитель МИД отметила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По ее мнению, Запад вновь применил тактику, ранее опробованную в ходе Минских соглашений.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для давления на Иран после ракетной атаки. По его словам, можно либо затянуть боевые действия в ходе этой кампании, либо полностью завершить их в ближайшие дни.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремело три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого Тель-Авив ввел режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы.

Мария Захарова
США
Госдеп
Иран
