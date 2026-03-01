Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 14:29

Стало известно, кто поможет Ирану при разрастании войны с Израилем и США

Иран рассчитывает на помощь союзников на Ближнем Востоке в конфликте с Израилем

Дым над зданиями в Иране Дым над зданиями в Иране Фото: Ali Hamad/IMAGO/Global Look Press
Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США, речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.

Как Йемен, так и «Хезболла» вмешаются. То же сделают и «Аль-Хашд аш-Шааби», и палестинцы. Сейчас война продлится несколько дней, это лишь первый вздох, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

Иран
Йемен
Палестина
Ливан
войны
