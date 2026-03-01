Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 14:59

Раскрыты масштабы разрушений в Тель-Авиве после атак Ирана

WSJ: около 40 зданий в Тель-Авиве пострадали от иранских ответных ударов

Тель-Авив, Израиль
Около 40 зданий в Тель-Авиве пострадали от ответных ракетных ударов Ирана, пишет американская газета The Wall Street Journal. По ее информации, около 200 жителей одного из районов израильской столицы переселили в отели.

В результате серии ударов, начавшихся в субботу в рамках иранской ответной военной кампании, повреждено около 40 зданий, — говорится в материале.

Издание отмечает, что во многих домах выбиты окна, а часть из них стала и вовсе непригодной для жилья из-за серьезных разрушений. Местные жители массово выбрасывают поврежденную мебель и битое стекло. На местах происшествия работают коммунальные службы и полиция.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Иерусалиме зафиксировали взрывы после начала ответной атаки Ирана на Израиль. По информации журналистов, до этого израильская армия предупредила о двух волнах пусков иранских ракет. Источники отмечали, что по всему Израилю звучали сирены, местным жителям настоятельно рекомендовали не покидать укрытия.

