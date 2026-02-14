В Сети появились фотографии последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду

В Сети появились фотографии последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду Гладков опубликовал фото поврежденных при атаке ВСУ домов и машин в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры разрушений после ракетной атаки Вооруженных сил Украины на областной центр. На фотографиях изображен жилой дом с пробитой крышей, поврежденный автомобиль и пострадавшие квартиры.

Снарядом повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах. Осколками посечены четыре автомобиля. Также пострадал коммерческий объект — у него выбиты стекла и разрушен фасад.

В результате удара погибли два мирных жителя, еще пятеро ранены. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают оперативные службы, ведется подомовой обход для уточнения ущерба. Гладков выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

Ранее сообщалось, что атака также привела к серьезным повреждениям объектов энергетической инфраструктуры. Из-за этого часть города осталась без света, тепла и воды.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа за шесть часов. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была ликвидирована над Брянской областью.