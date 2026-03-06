Иран ударил ракетой по американскому авианосцу Lincoln ВМС Ирана нанесли удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln

Военно-морские силы Ирана нанесли удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln, сообщила пресс-служба армии Исламской Республики. Информации о последствиях атаки и возможных повреждениях корабля пока не поступало.

По информации военных, по кораблю США была выпущена береговая ракета. Американская сторона ситуацию не комментировала.

Ранее руководитель аналитического центра военный эксперт Алексей Богатырев заявил: Иран готов к затяжной, многомесячной войне. По его словам, Тегеран не намерен снижать интенсивность конфликта в данный момент.

Атака на авианосец стала частью масштабной ответной операции Ирана, начатой после гибели верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля. Ранее КСИР уже отчитался об уничтожении радара ПВО в ОАЭ и выводе из строя вспомогательного корабля ВМС США. Официальный Вашингтон пока не комментирует заявления иранской стороны.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.