06 марта 2026 в 23:30

Иран ударил ракетой по американскому авианосцу Lincoln

ВМС Ирана нанесли удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln

Авианосец Abraham Lincoln Авианосец Abraham Lincoln Фото: US Navy/Global Look Press
Военно-морские силы Ирана нанесли удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln, сообщила пресс-служба армии Исламской Республики. Информации о последствиях атаки и возможных повреждениях корабля пока не поступало.

По информации военных, по кораблю США была выпущена береговая ракета. Американская сторона ситуацию не комментировала.

Ранее руководитель аналитического центра военный эксперт Алексей Богатырев заявил: Иран готов к затяжной, многомесячной войне. По его словам, Тегеран не намерен снижать интенсивность конфликта в данный момент.

Атака на авианосец стала частью масштабной ответной операции Ирана, начатой после гибели верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля. Ранее КСИР уже отчитался об уничтожении радара ПВО в ОАЭ и выводе из строя вспомогательного корабля ВМС США. Официальный Вашингтон пока не комментирует заявления иранской стороны.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.

