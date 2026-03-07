Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 01:56

В Иране заявили, что США достали резервы для третьей мировой

В Генштабе Ирана заявили о применении США оружия для третьей мировой войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Официальный представитель генштаба Ирана Абольфазль Шекарчи обвинил США в применении против Тегерана стратегических резервов вооружения, передает Fars. По его словам, американцы дошли до тех запасов, которые хранились для третьей мировой войны.

Военачальник заявил, что Вашингтон уже испытал на иранцах все свои разработки и теперь опустошает тайные арсеналы. Шекарчи подчеркнул, что США фактически начали использовать неприкосновенный запас оружия.

Иранский генерал также пообещал, что Тегеран ответит более современными видами вооружений. Он намекнул на громкое событие на американской базе в Бахрейне, детали которого скоро появятся в СМИ.

Ранее иранцы вышли на улицы с флагами и портретами погибшего аятоллы Али Хаменеи в знак протеста против атак США и Израиля. На опубликованных кадрах демонстраций можно увидеть, что люди заполонили улицы, они поднимают правый кулак и скандируют антивоенные лозунги. Уточнялось, что эти шествия проходят в том числе в Тегеране, Куме, Бендер-Махшехре и Маларде.

До этого сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. При этом женщины не сдерживали своих рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи при ударе Соединенных Штатов и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сразу вышел на связь и заявил, что убийство верховного лидера можно расценить лишь как объявление Израилем и США войны мусульманам всего мира.

