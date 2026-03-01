«Смерть Америке»: тысячи иранцев попали на видео после гибели лидера Иранцы вышли на митинги с лозунгом «Смерть Америке» после гибели Хаменеи

Тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране, RT опубликовал соответствующие кадры. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели верховного лидера Али Хаменеи при ударе США и Израиля.

Смерть Америке, — скандируют иранцы.

Верховный лидер Ирана погиб в результате масштабной военной операции, которую Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля. Иран уже нанес ответные удары по территории Израиля и американским базам в регионе, выпустив около 1200 ракет.

Ранее сообщалось, что Израиль взломал приложение для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В частности, в уведомлениях были призывы выступить против режима и сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. По ее словам, планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.